"Барселона" обыграла "Севилью" в первом матче за Суперкубок Испании

"Барселона" получила преимущество в Суперкубке Испании, обыграв "Севилью" в первом матче на "Санчес Писхуан" со счётом 2:0. Подопечные Сампаоли сдерживали каталонскую команду в течение первого тайма, однако после перерыва "Барса" взяла вверх над соперником.

От неточности и отсутствия моментов "Барса" перешла к почти невероятной эффективности и изменениям в ходе игры, что делает каталонцев ближе к победе в Суперкубке Испании, который они упустили год назад.

Несмотря на то, что "Севилья" находится пока только в стадии разработки нового проекта под руководством Сампаоли, уже против "Барсы" команда без страха шла в атаку и продолжала стремиться к голу. Однако для борьбы с Месси, Луисом Суаресом и Денисом Суаресом нужно что-то большее, чем стремление к победе.

Первый гол сразу после перерыва забил Луис Суарес с подачи Арды Турана, а финальную точку в игре поставил недавно вышедший на замену Мунир, который умело воспользовался голевой Месси. "Севилья" могла пропустить ещё больше голов, если бы не отличное выступление вратаря Серхио Рико.

Неприятным моментом для "Барселоны" стали травмы Андреса Иньесты и Матьё, чем безуспешно пыталась воспользоваться "Севилья" в первом тайме. Денис Суарес, вышедший на замену Иньесты, отлично заменил своего товарища по команде и не дал сопернику добиться преимущества.

"Севилья" – "Барселона" 0:2

Голы: 0:1 – 54' Суарес, 0:2 – 81' Мунир.

"Севилья": Рико, Меркадо, Мариано, Рами, Эскудеро (Сарабия, 55'), Витоло, Нзонзи, Краневиттер (Гансо, 69'), Кийотаке, Васкес, Вьетто (Бен-Йеддер, 61').

"Барселона": Браво, Маскерано, Пике, Матье (Динь, 27'), Иньеста (Суарес, 36'), Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс, Туран (Мунир, 77'), Суарес, Месси.