Надаль будет бороться за бронзу на Олимпийских играх

Полуфинал между Рафаэлем Надалем и Хуаном Мартином Дель Потро надолго запомнится любителям тенниса: оба спортсмена боролись до самого последнего за победу, но удача оказалась в этот раз на стороне аргентинца. Рафаэль Надаль уступил Дель Потро в трёх сетах со счётом 5:7, 6:4, 7:6(5).

Всего 17 часов после получения золотой медали в парном разряде Надаль снова вышел на корт, чтобы постараться попасть в свой третий олимпийский финал. Более трёх часов длилась борьба между двумя теннисистами, которые в последнее время были неактивными из-за травмы запястья.

Разочарование в этот раз постигло Надаль, однако бразильская публика, которая за день до этого освистывала испанца в матче с Томазом Беллуччи, подарила игроку громкие овации. Несмотря на поражение, испанцы почувствовали настоящую гордость за Надаля, который продемонстрировал невероятную силу воли и жертвенность в таком сложном олимпийском графике.

За 3 часа и 8 минут, которые игроки провели на корте, 30-летний Надаль сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и три раза взял подачу соперника. 27-летний Дель Потро, в свою очередь, сделал 11 эйсов, одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта. В личных встречах испанец по-прежнему лидирует со счётом 8:5.

Сегодня, в воскресенье, Рафаэль Надаль поборется за бронзовую медаль с японским теннисистом Кеи Нишикори, который проиграл в полуфинале Энди Маррею.