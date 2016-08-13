Надаль вышел в полуфинал в одиночном разряде в Рио

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Олимпийских игр в Рио-де-Жайнеро, обыграв бразильца Томаза Беллуччи за три сета. Игра проходила в довольно враждебной для испанца обстановке, но Надаль все же сумел взял под контроль матч и выиграть со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Беллуччи не выигрывал ни одного сета в предыдущих пяти играх с Надалем, но уже с первых минут стало понятно, что в этот раз все будет иначе. Несмотря на первый проигранный сет, испанец не опустил руки и продолжал бороться до победы.

За 2 часа и 1 минуту пятая ракетка мира Надаль сделал два эйса и четыре брейка, не сделав ни одной ошибки на подаче. В личных встречах с бразильцем Надаль лидирует со счётом 5:0. В полуфинале Олимпийских игр Рафаэль Надаль сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Порто.