Надаль: Нишикори - не самый удобный соперник при такой усталости

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил разочарование после поражения в полуфинале Олимпийских игр против Хуана Мартина Дель Потро и отметил, что матч за бронзу против Кеи Нишикори будет сложным.

"Это был равный матч, и у нас обоих была возможность выиграть. Я боролся до самого конца и выложился по максимуму, посмотрим, остались ли во мне силы на последний матч после такой недели", – отметил Надаль в комментариях радиостанции Cope.

"Я доволен своим уровнем игры и интенсивностью. Мне остаётся поздравить Дель Потро с победой и проведённым матчем. Меня ждёт сложный матч против одного из лучших теннисистов в мире, и это не самый удачный соперник при такой усталости", - добавил Надаль, у которого почти не будет времени, чтобы отдохнуть перед последним матчем на Олимпийских играх.