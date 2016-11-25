Месси: в «Барселоне» нет Месси-зависимости

Нападающий «Барселоны» Лео Месси заверил, что в лучшей команде мира нет никакой Месси-зависимости, потому что вся команда не может зависеть от выступления одного игрока.

«Я знаю точно, что нет никакой Месси-зависимости. Лучшая команда в мире не может зависеть от одного игрока. У нас в команде играют невероятные футболисты, поэтому от меня не может зависеть все», – сообщил Месси во время рекламного мероприятия Adidas.

Аргентинец рад выходу в плей-офф Лиги Чемпионов, который «Барса» гарантировала себе после победы над «Селтиком»: «Я доволен проведенными матчами, победой и выходом в плей-офф – это было нашей главной целью. Теперь нужно думать о том, что нас ждет впереди».

«Впереди у нас сложный матч с «Реал Сосьедад». Это тяжелая команда, потому что они хорошо играют и в Европе занимают не самое последнее место. Матч будет сложным, но нам необходимо выиграть», – признался Месси.