"Реал Мадрид" укрепился на первом месте перед Класико

"Реал Мадрид" увеличил серию беспроигрышных матчей до 31, обыграв на "Сантьяго Бернабеу" хихонский "Спортинг" (2:1) в рамках 13-го тура Ла Лиги. Оба гола "сливочных" на счету у Криштиану Роналду, который спас невзрачный "Мадрид" от поражения.

Португальский нападающий вновь разрешил исход встречи, в которой "Спортинг" не забил пенальти за десять минут до финального свистка. Таким образом, эти три очка позволяют "Мадриду" укрепиться на первой строчке турнирной таблицы и сохранить лидерство после предстоящего Класико вне зависимости от результата.

Подопечные Зидана показали не самую выдающуюся игру из-за проливного дождя и отсутствия многих травмированных игроков, однако и "Спортинг", который в первые полчаса встречи показал порядок и силу на поле, не мог ничего противопоставить ослабленному сопернику.

Команда Абелардо не показала такой же игры, как в прошлом туре против "Реал Сосьедад", но все равно создала некоторые проблемы для лидера. Карлос Кармона мог открыть счёт на первых минутах встречи после атаки Исмы Лопеса, но мяч прошёл мимо ворот. Полузащитник не воспользовался моментом, и уже в следующей атаке "Реал" вышел вперёд на табло благодаря пенальти, забитому Криштиану Роналду.

Однако даже второй гол Криштиану не заставил "Спортинг" опустить руки: воспользовавшись моментом расслабленности мадридцев, гости сократили отставание благодаря Кармоне, который на этот раз не ошибся. "Реал" без успеха атаковал ворота "Спортинга" до конца матча и даже мог потерять два очка, если бы Виктор Родригес смог забить пенальти на 80-й минуте.

"Реал Мадрид" – "Спортинг" 2:1

Голы: 1:0 – 5' Роналду (пенальти), 2:0 – 18' Роналду, 2:1 – 35' Кармона.

"Реал Мадрид": Навас, Пепе, Начо, Данило, Рамос (Марсело, 72'), Модрич, Ковачич (Иско, 81'), Хамес (Асенсио, 72'о, Васкес, Роналду, Бензема.

"Спортинг" Хихон: Мариньо, Кастельяно, Хорхе Мере, Аморебьета, Лопес, Гомес (Родригес, 76'), Альварес, Кармона (Вигера, 76'), Аит-Атман (Касес, 81'), Дуглас Перейра, Чоп.