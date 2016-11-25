«Сельта» и «Вильярреал» сыграли вничью, а «Атлетик» добился победы в Лиге Европы

«Сельта» усложнила свое положение в Лиге Европы, сыграв вничью со «Стандартом» (1:1), «Вильярреал» с таким же счетом сыграл с «Цюрихом» (1:1), а баскский «Атлетик» вышел в плей-офф турнира благодаря победе над «Сассуоло».

Несмотря на ранний гол Аспаса, «Сельта» не могла контролировать такой важный для себя матч, позволив сопернику взять ход игры в свои руки. Подопечные Бериццо держались до самого конца, однако бельгийцы бросили все силы в атаку в последние минуты встречи и сравняли счет за десять минут до финального свистка. Теперь для «Сельты» выход в плей-офф Лиги Европы будет зависеть от результата «Стандарта» в матче с ПАОК.

Как и «Сельта», «Вильярреал» быстро вышел вперед на табло в матче с «Цюрихом» и точно также пропустил на последних минутах с пенальти. Судьба команд группы L решится в последнем туре, поскольку у трех клубов из группы по шесть очков, а первое место занимает «Османлыспор» с 7 очками.

«Вильярреал» провел отличный матч: Пато, Бакамбу и Денис Черышев постоянно атаковали и создавали опасные моменты, но отсутствие эффективности у ворот соперника сыграло злую шутку с командой. «Цюрих» не сдавался ни в один момент матча, а гол с пенальти на 87-й минуте не стал последним словом хозяев. На последней минуте швейцарцам удалось забить второй гол, который, к счастью для «Вильярреала», был отменен из-за положения вне игры.

«Атлетик», в свою очередь, обыграл итальянский «Сассуоло» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. В последнем туре групповой стадии против «Рапида» команда поборется за первое место с бельгийским «Генком». Несмотря на быстрый гол итальянцев, «Атлетик» не опустил руки и продолжал атаковать и создавать проблемы сопернику, которому совсем недавно проиграл 3:0.

Уже на 10-й минуте Рауль Гарсия сравнял счет ударом головой, а во втором тайме баскам удалось забить еще два гола, хотя «Сассуоло» не сдавался и продолжал создавать проблемы на «Сан Мамес». На 82-й минуте итальянцы сократили счет, однако времени на ничью уже не хватило.