Луис Суарес выбыл на четыре недели из-за травмы колена

Как сообщается на официальном сайте, уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит примерно четыре недели из-за травмы колена, полученной в матче с «Реалом» (2:0) в прошедшую среду.

Таким образом, Суарес пропустит первые четыре встречи «Барсы» в Ла Лиге против «Бетиса», «Алавеса», «Эспаньола» и «Хетафе», с которым каталонцы сыграют после перерыва на игры сборных. Кроме того, футболист пропустит отборочные матчи на Чемпионат мира в России против Аргентины и Парагвая.

Кроме уругвайца, в матче на «Бернабеу» травму получил Жерар Пике, однако перенапряжение мышц бедра, скорее всего, не помешает ему сыграть против «Бетиса». Вместе с ними после травм будут также восстанавливаться Андрес Иньеста и Рафинья.