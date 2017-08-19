Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинала турнира в Цинциннати

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл в эту пятницу своего соотечественника Альберта Рамоса в 1/8 финала турнира в Цинциннати – седьмого Мастерс-1000 сезона. Матч, отложенный из-за ливня, завершился со счетом 7:6(1), 6:2.

Надалю удалось обойти достаточно сильного соперника, который после двух предыдущих побед в турнире находился в отличной физической и психологической форме. Начало встречи далось Надалю не лучшим образом, однако после тай-брейка, который решил исход первого сета, игра пошла гораздо легче.

Несмотря на поражение, Рамос начал прессинговать соперника в начале второго сета, но в ключевые моменты матча сила была на стороне Надаля. За 1 час 38 минут Рафаэль записал на свой счет два брейка и семь эйсов, а Рамос – четыре двойные ошибки и три эйса. До этого игроки встречались всего три раза, и Рамосу еще ни разу не удалось обыграть своего коллегу.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Рафаэль Надаль встречи с австралийцем Ником Киргиосом, который обыграл хорвата Иво Карловича со счетом 4:6, 6:7(6), 6:3.