Луис Энрике покинет «Барселону» в конце сезона

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил в эту среду после победы над «Спортингом» (6:1), что в конце сезона покинет каталонскую команду. Завершив свой третий сезон в «Барсе», Луис Энрике уйдет, чтобы отдохнуть и отключиться от всего.

«Хочу завершить эту пресс-конференцию немного иначе. Я сообщаю вам, что в следующем сезоне не буду тренировать «Барселону». Это сложное, но взвешенное и обдуманное решение. Я думаю, что должен быть верен и честен тому, что думаю», – сообщил Луис Энрике после матча со «Спортингом».

Тренер еще с самого начала отмечал, что предпочитает работать по три года в каждом клубе, в связи с чем и было принято не обновлять контракт с «Барселоной». За эти два с половиной года Луис Энрике выиграл 8 из 10 возможных кубков, а в данный момент «Барса» борется за Ла Лигу, Лигу Чемпионов и Кубок Короля.

«Во время предсезонки я разговаривал с представителями клуба и сообщил им заранее, что, возможно, не продлю контракт. Они успокоили меня, сказав, чтобы я не торопился и подождал окончательного решения. Этот момент пришел, однако в оставшиеся три месяца я сделаю все, чтобы выиграть требл», – объяснил тренер «Барсы».