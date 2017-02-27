«Реал Мадрид» с трудом отыгрался в матче с «Вильярреалом»

«Реал Мадрид», проигрывая по ходу матча 0:2 против «Вильярреала», сумел отыграться благодаря голам Гарета Бэйла, Криштиану Роналду и Альваро Мораты. Эта победа помогает оставаться на первом месте после 24-го тура, опережая «Барселону» на одно очко.

Подопечные Зидана провели не самый лучший матч, как и среди недели против «Валенсии», однако на этот раз удача и эффективность у ворот соперника помогли добыть важные три очка. В первом тайме «Вильярреал» полностью обыграл «Реал», а во втором продемонстрировал свое превосходство двумя забитыми голами за шесть минут.

Пропустив два гола, «Реал» немного взбодрился, а замены Зидана в этот раз изменили ход встречи. Иско воодушевил полузащиту «сливочных», а Криштиану Роналду активно создавал опасные моменты, надеясь, что хоть один из мячей залетит в ворота.

«Мадриду» удалось сократить счет благодаря голу Гарета Бэйла с навеса Дани Карвахаля, а несколькими минутами позже Роналду забил с пенальти, который привез «Вильярреалу» Бруно за игру рукой. Победный гол в этот раз записал на свой счет Мората, вышедший на замену на 77-й минуте и забивший на 84-й.

«Вильярреал» – «Реал Мадрид» 2:3

Голы: 1:0 – 50' Тригерос, 2:0 – 56' Бакамбу, 2:1 – 64' Бэйл, 2:2 – 74' Роналду (пенальти), 2:3 – 84' Мората.

«Вильярреал»: Асенхо (Фернандес, 35'), Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Коста, Сориано, Дос Сантос, Кастильехо, Тригерос (Родри Эрнандес, 75'), Адриан (Черышев, 57'), Бакамбу.

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро (Иско, 58'), Кроос, Бэйл (Васкес, 89'), Бензема (Мората, 77'), Роналду.