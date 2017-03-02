«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Лас-Пальмас» на «Бернабеу»

«Реал Мадрид» потерял первое место в Ла Лиге, сыграв вничью с «Лас-Пальмас» (3:3) на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 25-го тура чемпионата. Два гола Криштиану Роналду в последние пять минут помогли «Мадриду», который играл вдесятером, заработать хотя бы одно очко.

Не в первый раз за последние недели соперники доминировали над «Мадридом» благодаря своему футболу, и в этот раз «Лас-Пальмас» тоже удалось продемонстрировать свою лучшую сторону против «сливочных». Если против «Вильярреала» «Реалу» удалось отыграться, то в среду вечером ремонтада завершилась ничьей.

В этот раз Зидан сделал ставку на Иско и Морату, которые заслужили эту возможность своей игрой против «Вильярреала». «Реал» забил первым, однако после этого гола расслабился и быстро пропустил ответный мяч. «Лас-Пальмас» почти сразу стал доминировать в матче, но отличиться удалось только во втором тайме после удаления Гарета Бэйла, получившего прямую красную карточку.

Это удаление помогло «Лас-Пальмас» поверить в свои силы и забить два гола за пять минут. Первый гол пришел благодаря фолу Рамоса в штрафной, за который судья назначил пенальти, реализованный Виерой. А спустя три минут Боатенг увеличил счет до 3:1, вынудив Зидана сделать замены и выпустить Бензема, Хамеса и Лукаса.

У «Реала» была возможность заработать три очка, однако судья отменил гол Мораты, который должен был быть засчитан. У «Лас-Пальмас», в свою очередь, тоже были моменты, чтобы поставить окончательную точку во встрече, но Криштиану Роналду в очередной раз спас команду, забив с пенальти и головой в последние пять минут основного времени.

«Реал Мадрид» – «Лас-Пальмас» 3:3

Голы: 1:0 – 8' Иско, 1:1 – 10' Домингес, 1:2 – 56' Виера (пенальти), 1:3 – 59' Боатенг, 2:3 – 86' Роналду (пенальти), 3:3 – 89' Роналду.

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско (Васкес, 65'), Кроос, Ковачич (Бензема, 71'), Бэйл, Мората (Хамес, 71'), Роналду.

«Лас-Пальмас»: Варас, Симон, Лемос, Бигас (Артилес, 27'), Кастельяно, Меса, Домингес, Гомес, Виера (Халилович, 75'), Хесе, Боатенг (Гарсия, 69').

Удаление: Бэйл 47'.