Криштиану Роналду заявил, что не боится налоговиков

Нападающий «Мадрида» Криштиану Роналду заверил, что сообщения о сокрытии доходов от налоговой службы Испании его не беспокоят, потому что «кто не должен – не боится».

«Ты думаешь, что я переживаю? Кто не должен – не боится», – с улыбкой ответил Криштиану на вопрос журналистки RTP в смешанной зоне после матча с «Боруссией» (2:2) на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что главные СМИ Европы, включая испанскую газету El Mundo, обвинили Криштиану Роналду в сокрытии доходов от налоговой Испании на сумму 150 миллионов евро, которые хранятся в оффшорной компании на Британских Виргинских островах. В данный момент налоговая инспекция расследует дело португальского футболиста, однако данные еще не были переданы в прокуратуру и официально Криштиану не был обвинен в неуплате налогов.