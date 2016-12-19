Криштиану Роналду стал лучшим игроком Клубного чемпионата мира

Криштиану стал лучшим игроком и получил Золотой мяч турнира благодаря хет-трику в финале, который и принес «Мадриду» победу в Клубном чемпионате мира. Кроме того, португалец оформил второй гол «Реала» в полуфинале против «Америки» (2:0). Лука Модрич, в свою очередь, получил Серебряный мяч как второй лучший игрок турнира.

«Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждом матче, но если не выкладываюсь, значит, не могу. Я очень рад: это была прекрасная неделя после завоевания Золотого мяча, а теперь мы выиграли Клубный чемпионат мира. Это был идеальный год», – отметил Криштиану после финала.