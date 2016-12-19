«Реал Мадрид» – победитель Клубного чемпионата мира

«Реал Мадрид» выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финале японскую команду «Касима Антлерс» (4:2). Оба победных гола мадридцев были забиты Криштиану Роналду уже в дополнительное время, а основное время завершилось ничьей 2:2.

В первом тайме финала главным в составе «Мадрида» стал Карим Бензема, который взял на себя инициативу в атаке и уже на девятой минуте вывел свою команду вперед. «Касима» действовала немного сумбурно в нападении и почти не создавала опасных моментов, однако перед самым перерывом все же сравняла счет благодаря голу Сибасаки.

Этот гол придал уверенности японской команде, и после перерыва «Касима» показывала более агрессивную игру, что привело к дублю Сибасаки на 52-й минуте. Желание сохранить счет вынудило «Касиму» бросить все силы на защиту и привело к пенальти, который был успешно реализован Криштиану.

«Мадриду» хватило всего несколько минут дополнительного времени, чтобы вновь выйти вперед, а на 104-й минуте Роналду поставил окончательную точку в матче. «Касима» пыталась забыть, как могла, однако опытность «Мадрида» решила исход встречи в пользу хозяев.

«Реал Мадрид» – «Касима Антлерс» 4:2

Голы: 1:0 – 9' Бензема, 1:1 – 44' Сибасаки, 1:2 – 52' Сибасаки, 2:2 – 60' Роналду (пенальти), 3:2 – 97' Роналду, 4:2 – 104' Роналду.

«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос (Начо, 108), Модрич (Ковачич, 105), Каземиро, Кроос, Васкес (Иско, 81), Роналду (Мората, 112), Бензема.

«Касима Антлерс»: Согахата, Уэда, Ямамото, Ниси, Седзи, Дои (Судзуки, 88), Эндо (Ито, 103), Канадзаки, Огасавара (Фабрисио, 68), Нагаки (Акасаки, 114), Сибасаки.