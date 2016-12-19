Хамес Родригес может покинуть «Реал Мадрид» в январе

«Я не могу с уверенностью сказать, останусь ли я в «Мадриде», у меня есть еще неделя, чтобы подумать над этим. Я хочу играть в «Мадриде», но иногда не получается. Надо хорошо все обдумать, но могу заверить, что все если я уйду, то только потому, что хочу играть больше», – признался Хамес после финала с «Касимой» (4:2).

«Я хочу остаться, потому что в «Мадриде» я счастлив, но я также хочу больше играть. Мадрид – прекрасный город, где моя семья счастлива, но если хочешь играть больше, надо думать об уходе. У меня есть предложения от других клубов, но нужно хорошо все обдумать», – добавил колумбийский полузащитник.