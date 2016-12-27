Криштиану Роналду – лучший спортсмен года в Европе

Криштиану Роналду был признан лучшим спортсменом 2016 года в Европе по результатам опроса журналистов из 27 информационных агентств старого света. В голосовании португалец обошел английского теннисиста Энди Маррей и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу.

Таким образом, эта премия завершает успешный 2016 год Криштиану, в котором он стал лучшим игроком Европы по версии УЕФА, завоевал Золотой мяч, а также отметился 55 голами (42 за «Реал Мадрид» и 13 за сборную Португалии). Кроме того, португалец выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира с «Мадридом» и Чемпионат Европы с Португалией.

Данная премия выдается польским информационным агентством РАР с 1958 года по результатам голосования журналистов, представляющих 27 агентств из таких стран, как Испании, Франция, Румыния, Голландия, Австрия, Россия, Белоруссия, Германия, Португалия, Молдавия, Словения, Украина и т.д.