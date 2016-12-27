Испанский тренер Хуанде Рамос покинул пост главного тренера «Малаги», о чем официально было объявлено во вторник на сайте клуба. Тренер и клуб в дружественной форме разорвали контракт, который действовал до 30 июня 2019 года.

«Хуанде Рамос и «Малага» пришли к соглашению завершить контракт, который связывал обе стороны еще на два с половиной сезона. «Малага» хотела бы поблагодарить Хуанде Рамос за работу и честность, а также пожелать ему удачи в профессиональной и личной жизни», – сообщается на официальном сайте андалузского клуба.

Таким образом, Хуанде Рамос завершает второй этап в «Малаге», которой уже руководил в сезоне 2003/04. В данный момент команда занимает 11 строчку в Ла Лиге, однако несколько поражений подряд и вылет из Кубка Короля от «Кордобы» привели тренера к решению покинуть команду.