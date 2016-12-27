Болельщики «Атлетика» поддержали Йерая Альвареса

Больше сотни болельщиков баскского «Атлетика» собрались сегодня у «Сан Мамес», чтобы поддержать своего игрока Йерая Альвареса, который будет прооперирован по поводу рака яичек в этот вторник.

Болельщики собрались около стадиона, чтобы выразить поддержку своему игроку в такой сложный момент. Напомним, что новость о болезни Альвареса стала известна только на прошлой неделе: об этом сообщили президент «Атлетика» Хосу Уррутиа и глава медицинского штаба Хосеан Лекуэ.

Как сообщил один из болельщиков, «рак не смотрит на твои условия жизни, ни на твой пол, ни на твой возраст – у всех у нас есть хоть один друг или родственник с таким диагнозом». Отметим, что молодой игрок, 21-летний Йерай Альварес, дебютировал за первую команду «Атлетика» только в этом сезоне, но уже провел 16 матчей во всех турнирах.