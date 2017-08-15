Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

Комитет дисквалифицировал Криштиану на один матч за удаление в ходе матча и еще на четыре игры – за легкий толчок судьи после удаления. «После показанной красной карточки указанный игрок легко толкнул меня, выражая свое несогласие», – отражается в протоколе встречи.
«Реал Мадрид» уже представил апелляцию, приложив видео с матча, чтобы постараться аннулировать вторую желтую карточку португальца, который получил ее за симуляцию. Наказание в четыре матча снято не будет, поскольку за агрессию в сторону судьи игрок может быть дисквалифицирован на срок от 4 до 12 матчей.
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