Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

Португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду был дисквалифицирован на пять матчей Комитетом чемпионата RFEF за удаление и толчок судьи в первой игре с «Барселоной» в рамках Суперкубка Короля.

Комитет дисквалифицировал Криштиану на один матч за удаление в ходе матча и еще на четыре игры – за легкий толчок судьи после удаления. «После показанной красной карточки указанный игрок легко толкнул меня, выражая свое несогласие», – отражается в протоколе встречи.

«Реал Мадрид» уже представил апелляцию, приложив видео с матча, чтобы постараться аннулировать вторую желтую карточку португальца, который получил ее за симуляцию. Наказание в четыре матча снято не будет, поскольку за агрессию в сторону судьи игрок может быть дисквалифицирован на срок от 4 до 12 матчей.