Почти 15 тыс. евро штрафа требует прокуратура за освистывание испанского гимна футбольными фанатами

Испанская прокуратура требует взыскать штраф на сумму 14 400 евро с председателя движения Catalunya Acció Сантьяго Эспота как инициатора проведения акции на финальном матче Кубка Короля 2015 года на стадионе Камп-Ноу, сообщает издание 20minutos. Свист толпы заглушил национальный гимн, звучавший во время церемонии перед началом этого решающего матча между ФК «Барселона» и «Атлетик Бильбао», на котором присутствовал король Филипп VI.

В обвинительном заключении прокурора Аны Ноэ отмечается, что Эспот умышленно нанёс оскорбление королю и испанскому государству, а также осквернил национальные символы, в связи с чем он должен предстать перед судом.

В мае 2015 года Эспот опубликовал на странице движения Catalunya Acció в Фейсбуке призыв к освистыванию испанского гимна и короля Филиппа де Бурбона. В его манифесте шла речь о достижении независимости Каталонии через действия политического, социального и культурного характера, а также при помощи коллективного гражданского протеста. Таким образом, для демонстрации сепаратистских намерений был избран Кубок Короля 2015.

Прокурор напомнила, что Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте также выдвинула предложение о применении санкций к Эспоту.