Камбэк в последнем матче Луиса Энрике на "Камп Ноу"

"Барселона" обыграла в это воскресенье "Эйбар" (4:2) на "Камп Ноу" в последнем матче Чемпионата Испании, победителем которой в итоге стал "Реал Мадрид". Пропустив два гола в начале первого и второго таймов, каталонцам пришлось отыгрываться, чтобы достойно попрощаться с домашними болельщиками.

Это был последний матч Луиса Энрике на "Камп Ноу" и предпоследний у руля "Барселоны", с которой он ещё сыграет в финале Кубка Короля 27 мая против "Алавеса". Поражение против "Эйбара" не входило в планы каталонцев, поэтому после второго пропущенного гола пришлось поднапрячься, чтобы спасти свою честь.

То, что "Барса" не чувствовала себя комфортно, отразилось на чудовищных ошибках Луиса Суареса и Месси, который даже не смог забить один из двух пенальти во втором тайме. Камбэк каталонцев начал игрок "Эйбара", забив на 63-й минуте гол в собственные ворота. Однако настойчивость "Барсы" все же дала свои плоды: через десять минут после гола Жунка Луис Суарес сравнял счёт, после чего Месси вывел команду вперёд голом с пенальти после удаления Капы.

Вместо ожидаемого разгрома более слабой команды получилась неуверенная победа, итоговой точкой которой стал гол Месси уже в добавленное время. Единственной хорошей новостью для "Барсы" стал то, что в этом сезоне Лео Месси стал лучшим бомбардиром в Испании и в Европе.

"Барселона" – "Эйбар" 4:2

Голы: 0:1 – 7' Инуи, 0:2 – 61' Инуи, 1:2 – 63' Жунка (автогол), 2:2 – 73' Суарес, 3:2 –75' Месси (пенальти), 4:2 – 90' Месси.

"Барселона": тер Стеген, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 46'), Марлон, Умтити, Альба, Ракитич (Пако Алькасер, 71'), Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

"Эйбар": Йоэль, Капа, Арбилья, Лежен, Жунка, Пенья (Леон, 68'), Эскаланте(Ривера, 83'), Дани Гарсия, Инуи, Энрик (Гальвес, 76'), Кике.

Удаление: Капа 74'.