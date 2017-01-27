«Атлетико» и «Барселона» сыграют в полуфинале Кубка Короля

Сегодня днем в Мадриде прошла жеребьевка полуфинала Кубка Короля, в котором «Атлетико» сыграет с «Барселоной», а «Алавес» с «Сельтой». Таким образом, в финале примет участие команда, у которой нет ни одного кубкового трофея.

Противостояние между «Атлетико» и «Барселоной» начнется 1 февраля на «Висенте Кальдерон», а решится 7 февраля на «Камп Ноу». «Сельта» и «Алавес», в свою очередь, сначала сыграют на «Балаидос» 2 февраля, а потом на «Мендисорроса» 8 февраля.

Для «Атлетико» и «Барселоны» это уже четвертая встреча за последние четыре года в Кубке Короля и Лиге Чемпионов. В последний раз эти команды играли между собой в прошлом сезоне Лиги Чемпионов, в котором подопечные Диего Симеоне выбили из турнира «Барселону» с общим счетом 3:2.