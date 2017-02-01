Икер Касильяс: "Я бы не поехал в сборную, чтобы быть запасным вратарем"

Вратарь «Порту» Икер Касильяс заявил, что не поехал бы на сборы национальной команды Испании ради того, чтобы остаться на скамье запасных во время матчей, поэтому что это может стать проблемой.

«Я не завершал карьеру в сборной, просто тренер решил сделать ставку на другого вратаря и одновременно избавиться от проблемы. Но я бы в любом случае не поехал в сборную, чтобы быть запасным вратарем – это стало бы проблемой», – сообщил Касильяс в интервью Onda Cero.

После всего, что произошло на прошлом Чемпионате Европы, Касильяс решил отойти от сборной: «Я устал быть у всех на устах. Некоторым игрокам дают объяснения, когда они покидают сборную, поэтому что это простое уважение».

Испанский вратарь также признался, что ему не понравились слова Висенте Дель Боске, который вынес в прессу их личные проблемы, однако Икер не стал раздувать из мухи слона: «Я ему позвонил, мы поговорили, и у меня только хорошие слова о нем остались. К слову, мы поздравили друг друга с новым годом».