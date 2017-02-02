«Барселона» обыграла «Атлетико» в первом полуфинале Кубка Короля

«Барселона» обыграла «Атлетико» (1:2) в первом матче в рамках полуфинала Кубка Короля, который проходил на «Висенте Кальдерон». Каталонцы получили преимущество перед ответной игрой через неделю благодаря голам Луиса Суареса и Месси, а за мадридцев удалось отличиться только Гризманну.

«Атлетико» вернул свою храбрость и борьбу, которых им не хватало в этом сезоне, но этого было недостаточно, чтобы отыграться после двух голов «Барсы». Подопечные Диего Симеоне прессинговали и атаковали по флангам, но каталонцы сделали ставку на свою тройку в нападении, чтобы справиться с доминированием хозяев.

Уже к перерыву «Барселона» уверенно вела 2:0 благодаря голам Суареса и Месси, однако после перерыва Гризманну удалось ответить одним голом на 59-й минуте. Каталонцы не смогли контролировать встречу через владение мячом, и во втором тайме у «Атлетико» было достаточно моментов, чтобы сравнять счет.

Удача в этот вечер оказалась на стороне гостей, которые покинули «Кальдерон» с отличным для себя результатом перед ответной встречей на «Камп Ноу». Большое количество нереализованных моментов вынуждает «Атлетико» бросить все силы на второй матч, чтобы отыграться и выйти в финал турнира.

«Атлетико» – «Барселона» 1:2

Голы: 0:1 – 7' Суарес, 0:2 – 33' Месси, 1:2 – 59' Гризманн.

«Атлетико»: Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Феррейра Карраско (Гамейро, 70'), Габи, Коке, Сауль (Гайтан, 59'), Гризманн, Врсалько (Торрес, 46').

«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Ракитич (Денис Суарес, 58'), Серджи Роберто, Андре Гомеш (Рафинья, 72'), Неймар, Месси, Суарес.