Хет-трик Роналду вывел «Реал» в полуфинал Лиги Чемпионов

«Реал Мадрид» вышел в полуфинал Лиги Чемпионов в шестой раз подряд после победы над «Вольфсбургом» со счетом 3:0. Поражение в первом матче (2:0) было забыто благодаря трем голам Криштиану Роналду, который вывел команду в следующий тур.

В последний раз «Реалу» удавалось отыграться на «Бернабеу» после поражения 14 лет назад, однако в этот раз Зинедин Зидан сумел настроить команду на победу. Без сомнения, главным героем матча стал Криштиану Роналду, который провел один из лучших матчей в карьере и забил три важнейших гола.

«Вольфсбург» повторил состав и тактику на игру с прошлой недели, и у немцев не дрожали колени при встрече с «Мадридом», который был готов дать бой. Соперник принес больше неприятностей «Реалу», чем можно было представить, и в первом тайме был близок к голу, однако Кейлор Навас не дал команде пропустить.

В первые минуты «Мадриду» не удавалось прижать соперника, несмотря на поддержку болельщиков, однако все решилось в один момент. Карвахаль, который заменил в стартовом составе Данило, обошел Дракслера и довел мяч до штрафной, чтобы сделать навес на Криштиану и начать путь в полуфинал.

Спустя две минуты Криштиану отправил второй мяч в ворота после розыгрыша углового, а «Мадрид» немного сбавил обороты и прессинг. Далее игра между командами шла на равных, и в любой момент «Вольфсбург» мог забить победный гол, но португалец вновь пришел на спасение «Реалу».

На 77-й минуте Роналду забил третий гол со штрафного, и «Мадриду» оставалось только выдержать последние пятнадцать минут для выхода в полуфинал. Таким образом, «Реал» отыгрался после поражения в плей-офф Лиги Чемпионов впервые с 2002 года.

«Реал Мадрид» – «Вольфсбург» 3:0

Голы: 1:0 – 15' Роналду, 2:0 – 17' Роналду, 3:0 – 77' Роналду.

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Модрич (Варан, 90'), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема (Хесе, 84'), Роналду.

«Вольфсбург»: Бенальо, Виейринья, Налдо, Данте, Родригес, Гилавоги (Дост, 80'), Луис Густаво, Бруно Энрике (Калиджури, 72'), Арнольд, Дракслер (Крузе, 32'), Шюррле