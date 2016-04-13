«Эспаньол» оштрафован на 24 тыс. евро за баннер о Шакире

Как сообщает радиостанция Radio Barcelona, «Эспаньол» оштрафован на 24 тысячи евро за баннер на стадионе «Шакира принадлежит всем». Напомним, что баннер был вывешен в январском матч против «Барсы» в Кубке Короля.

Таким баннером болельщики «Эспаньола» хотели задеть защитника «Барселоны» Жерара Пике, который является мужем известной певицы. В прошлом Пике не раз нелестно высказывался об «Эспаньоле», однако ответ болельщиков стоил клубу крупного штрафа.

«Эспаньол» принял наказание Королевской федерации по футболу и не собирается его оспаривать. Кроме того, личность болельщиков, ответственных за баннер, пока не установлена.