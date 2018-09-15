Сотрудник «Барселоны» получил 6,6 млн евро за переход Неймара в «ПСЖ»

Испанские СМИ пишут о том, что ФК «Барселона» до сих пор расплачивается за Неймара. Несмотря на то, что уже больше сезона он не играет в каталонском клубе, «Барсе» пришлось выплатить 6,6 млн одному из сотрудников клуба Андре Кюри за переход бразильца в «ПСЖ».

По информации радиостанции SER Catalunya, в 2012 году Кюри выполнял роль советника при подписании контракта с Неймаром, и один из пунктов договора гласил, что ему полагается 3%-ная комиссия при будущем трансфере футболиста. В абсолютных цифрах эта комиссия составила 6,6 млн евро от 222 млн, которые «ПСЖ» заплатил, чтобы заполучить игрока.

Кюри, который продолжает работать в клубе, потребовал своё вознаграждение год назад. В «Барселоне» попытались избежать выплат, но в конечном итоге решили заплатить всю сумму в несколько этапов.