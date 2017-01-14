¼ финала Кубка Короля: «Барса» – «Реал Сосьедад», «Мадрид» – «Сельта»

В Мадриде прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка Короля, по результатам которой за выход в полуфинал «Барселона» поборется с «Реал Сосьедад», «Реал» – с «Сельтой», «Атлетико» – с «Эйбаром», а «Алавес» – с «Алькорконом».

Первые матчи «Мадрида» и «Атлетико» против своих соперников пройдут на домашнем стадионе, а ответные игры на выезде. «Барса», в свою очередь, сначала сыграет на «Аноэте», а потом уже на «Камп Ноу». «Алькоркон» – единственный участник из Сегунды – встретится с «Алавесом» сначала дома, а потом на выезде.

Первые игры пройдут уже на следующей неделе 18 и 19 января, а ответные – 25 и 26 января. Жеребьевка полуфинала пройдет в пятницу, 27 января.