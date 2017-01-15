«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» и продолжает бороться за Ла Лигу

«Барселона» без проблем обыграла «Лас-Пальмас» (5:0) на «Камп Ноу», чтобы продолжать борьбу с «Мадридом» за Чемпионат Испании. Победа была обеспечена на семь минут второго тайма, когда голами отличились Месси, Суарес и Туран.

Луис Суарес открыл счет в середине первого тайма и ушел с поля под аплодисменты после второго гола на 57-й минуте. У Месси, в свою очередь, было два голевых моментах перед перерывом, однако удвоить счет аргентинцу удалось только в начале второго тайма. «Барселона» контролировала ход игры с первых минут, несмотря на отсутствие в стартовом составе таких важных игроков, как Иньеста и Неймар.

Подопечные Луиса Энрике продемонстрировали совсем другую игру, если сравнивать с последними матчами, владели мячом и на протяжении всех 90 минут создавали голевые моменты. Несмотря на разгромный счет, вратарь «Лас-Пальмас» Варас спасал несколько раз свою команду от голов каталонцев, у которых в этот вечер проходили все атаки.

После перерыва «Барсе» хватило всего семь минут, чтобы обеспечить себе разгромную победу, а Суаресу забить 13-й гол сезона и сравняться по количеству мячей с Месси. Итоговую точку в игре против «Лас-Пальмас» поставил Алеиш Видаль на 80-й минуте после отличной передачи от Пако Алькасера в штрафной. Несмотря на победу, «Барселона» продолжает отставать на два очка от «Мадрида», у которого еще два матча в запасе.

«Барселона» – «Лас-Пальмас» 5:0

Голы: 1:0 – 14' Суарес, 2:0 – 52' Месси, 3:0 – 57' Суарес, 4:0 – 59' Туран, 5:0 – 80' Алеиш Видаль.

«Барселона»: тер Стеген, Алеиш Видаль, Маскерано, Умтити, Альба, Андре Гомеш (Ракитич, 62'), Бускетс (Матье, 73'), Рафинья, Месси, Суарес (Пако Алькасер, 68'), Туран.

«Лас-Пальмас»: Варас, Маседо, Гарсия Сантана (Артилес, 34'), Лемос, Элдер Лопеш, Эль-Жар (Ливая, 74'), Гомес (Гарсия, 62'), Меса, Домингес, Виера, Боатенг.