«Реал Мадрид» установил новый рекорд в испанском футболе

В этот четверг «Реал» побил рекорд «Барселоны» по количеству беспроигрышных матчей подряд: в прошлом сезоне «Барсе» удалось провести 39 матчей без поражений. Ничья против «Севильи» (3:3) в Кубке Короля стала для «Мадрида» уже 40-м матчем в этой серии.

Если два года назад после успешного начала сезона под руководством Карло Анчелотти «Мадрид» вернулся после Нового года в плохой форме и начал проигрывать, то в этот раз Зидан не дал своим подопечным расслабиться. «Реал» сделал выводы из того сезона и не повторяет ошибки, расправляясь с соперниками разных уровней от «Барселоны», «Атлетико» и «Севильи» до «Гранады».

За год под руководством Зидана «сливочным» удалось не только выиграть три турнира (Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира), но и установить новый рекорд в истории испанского футбола, обойдя при этом «Барсу». Последний раз «Реал» проигрывал в апреле 2016 года против «Вольфсбурга» в Лиге Чемпионов, а после этого добился 30 побед и 10 ничьих.