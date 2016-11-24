Дубль Месси вывел «Барселону» в плей-офф Лиги Чемпионов

«Барселона» обыграла в эту среду «Селтик» на выезде (0:2) и обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов за один тур до завершения групповой стадии. Дубль Месси помог команде воспользоваться ничьей между «Манчестер Сити» и «Боруссией», а для аргентинца последний гол стал уже девятым в турнире.

Один гол после командной атаки, а второй – с пенальти вывели «Барсу» в плей-офф и позволили не зависеть от результатов соперников. Месси вновь показал хорошую форму, провел отличный матч, помогая «Барселоне» доминировать на поле с первой до последней минуты.

Только в начале первого тайма у «Селтика» было несколько опасных моментов, однако тер Стеген не позволил хозяевам поля открыть счет. «Барса», которая активнее всего атаковала в первой части матча, показала настоящую командную игру и превосходила во всем шотландцев.

«Селтик», в свою очередь, сыграл лучше, чем на «Камп Ноу» (7:0), дольше противостоял сопернику и смог избежать разгрома, хотя у «Барсы» было достаточно моментов, чтобы повторить результат. Благодаря этому результату «Барселона» проведет спокойный матч против «Боруссии» на «Камп Ноу» без участия Неймара и Ракитича, которые получили по третьей желтой карточке и пропустят игру.

«Селтик» – «Барселона» 0:2

Голы: 0:1 – 24' Месси, 0:2 – 55' Месси (пенальти).

«Селтик»: Гордон, Люстиг, Шимунович, Святченко, Исагирре, Браун, Макгрегор (Робертс, 72'), Армстронг, Рогич (Битон, 64'), Синклэйр (Форрест, 46'), Дембеле.

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Пике (Марлон, 72'), Маскерано, Альба (Динь, 66'), Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш, Месси, Суарес, Неймар (Туран, 77').