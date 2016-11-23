«Севилья» проиграла «Ювентусу» на «Санчес Писхуан»

«Севилья» проиграла «Ювентусу» (1:3) в пятом туре групповой стадии Лиги Чемпионов и усложнила свое положение в группе. В последнем туре «Севилья» поборется за выход в плей-офф с «Лионом» на выезде.

«Ювентус», несмотря на игру в большинстве большую часть времени, провел не самый выдающийся матч. «Севилья», которая до третьего год итальянцев обеспечивала себе выход в следующий тур, теперь зависит только от самой себя и еще может выйти в плей-офф, если обыграет «Лион».

«Севилья» отлично подготовилась к игре и с легкостью считывала матч, однако «Ювентусу» сопутствовала удача у ворот, когда хозяева уже остались вдесятером. Нико Пареха открыл счет уже на девятой минуте, а последующие голевые моменты испанцев позволили болельщикам «Севильи» мечтать о победе.

Удаление Франко Васкеса на 36-й минуте спутало все карты «Севилье», а забитый Маркизио пенальти вынудил испанскую команду на время попрощаться с математическим выходом в плей-офф. В начале второго тайма со скамьи также был удален главный тренер «Севильи» Сампаоли, но даже несмотря на все проблемы хозяева выглядели намного лучше, чем «Ювентус».

«Севилья» продержалась в меньшинстве до 84-й минуты, когда Бонуччи удвоил счет, после чего вновь пошла в атаку, надеясь сравнять за оставшиеся пять минут. Однако итоговую точку в матче поставил Манджукич, забив третий гол итальянской команды на последней минуте встречи.

«Севилья» – «Ювентус» 1:3

Голы: 1:0 – 9' Пареха, 1:1 – 45' Маркизио (пенальти), 1:2 – 84' Бонуччи, 1:3 – 90' Манджукич.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Пареха, Рами, Нзонзи, Мариано (Краневиттер, 77'), Эскудеро, Иборра, Витоло, Васкес, Вьетто (Сарабия, 46').

«Ювентус»: Буффон, Дани Алвес, Ругани, Бонуччи, Эвра (Стураро, 73'), Хедира, Маркизио, Пьянич (Кин, 84'), Куадрадо (Кьеллини, 87'), Манджукич, Алекс Сандро.

Удаление: Васкес 36'.