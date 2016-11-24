«Атлетико» вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов

«Атлетико» без проблем заработал путевку в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места, обыграв на своем стадионе голландский «ПСВ» (2:0). Голы Гамейро и Гризманна помогли команде Симеоне насладиться победой и забыть о поражении от «Реала» в прошедшую субботу.

«Атлетико» не упустил возможности закрепить за собой первое место в группе D и продолжить победную поступь в Европе. Оба гола пришли во втором тайме, когда заработала связка Гамейро-Гризманна, которая не оставила надежды занимающему последнее место «ПСВ».

Команда Симеоне начала матч в абсолютном спокойствии, зная, что главный соперник «Бавария» проиграла «Ростову» на выезде, поэтому даже одно очко позволяло «Атлетико» выйти с первого места в плей-офф. Симеоне сделал ставку на игроков, которые в этом сезоне получали меньше игрового времени, поэтому команда была не так сыгранно, как обычно.

В начале встречи Карраско и Филипе создавали опасность на левом фланге, однако с течением времени их пыл пропал. «Атлетико» проводил слишком простые атаки, что мешало показывать хорошую игру в нападении, но «ПСВ» даже с таким «Атлетико» не нашел возможности забить.

После перерыва «Атлетико» играл уже намного активнее, что вылилось в два гола с разницей в десять минут. Сначала Гамейро завершил командную контратаку после отбора мяча в центре поля, а удвоил счет Гризманн после еще одной быстрой атаки.

«Атлетико» – «ПСВ» 2:0

Голы: 1:0 – 55' Гамейро, 2:0 – 66' Гризманн.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис (Хуанфран, 76'), Коке, Тиагу (Сауль, 75'), Габи, Феррейра Карраско, Гамейро, Гризманн.

«ПСВ»: Зут, Арьяс, Швааб, Изима-Мирен, Морено, Виллемс (де Вейс, 46'), Зинченко, Проппер (Лундквист, 84'), Рамселар, Бергвейн (Нарсинх, 61'), Перейро.