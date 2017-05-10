Центральный защитник "Атлетико" Диего Годин дисквалифицирован на три матча после удаления в матче с "Эйбаром" на прошлой неделе. Уругваец получил две желтые карточки за одну минуту и был удалён на 89-й минуте.

Вторая желтая карточка была получена за слова боковому судье "Надень очки", а после удаления Годин подошёл к запасному судье и сказал ему: "Вы очень плохи". Именно так процитировал его слова в протоколе главный судья матча Фернандес Борбалан.

Дисциплионный комитет Испанской Федерации по футболу принял решение дисквалифицировать игрока ещё на два матча за комментарии после удаления. Таким образом, Годин пропустит последние два тура Ла Лиги против "Бетиса" и "Атлетика" и не сможет выйти на поле в последней игре "Атлетико" на "Кальдероне".