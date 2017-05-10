Криштиану Роналду - главный претендент на Золотой мяч

Говорить о Золотом мяче, возможно, ещё рано, однако французский журнал France Football, который вручает эту награду, опубликовал на днях список возможных кандидатов. Возглавляет этот список нападающий "Мадрида" Криштиану Роналду при отсутствии Лео Месси и Неймара.

"Кто можешь обойти Криштиану Роналду?" – задается вопросом France Football, предлагая на обсуждение читателям список из четырёх возможных кандидатов. В глаза бросается отсутствие нападающего "Барсы" Лео Месси, однако журнал это объясняет тем, что аргентинец уже второй год подряд не участвует в полуфинале Лиги Чемпионов.

Превосходная игра Криштиану на решающем этапе в Лиге Чемпионов и его восемь голов в ворота "Баварии" и "Атлетико" на данный момент делают его главным кандидатом на получение Золотого мяча в декабре этого года. Кроме португальца, на премию также могут претендовать вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который сыграет в финале Лиги Чемпионов, игрок "Атлетико" Антуан Гризманн и звезда "Монако" Килиан Мбаппе.