"Реал Мадрид" вышел в финал Лиги Чемпионов во второй раз подряд, несмотря на поражение в ответной игре с "Атлетико" (2:1) на "Кальдероне". Благодаря победе в первой игре (3:0) "сливочные" встретятся с итальянским "Ювентусом" в финале, который пройдёт в Кардиффе 3 июня.

Даже самые оптимистичные болельщики "Атлетико" не представляли то, что случилось в первые пятнадцать минут матча. "Реал" плохо настроился на ответную встречу, позволив "Атлетико" взять инициативу в свои руки и забить с углового и с пенальти в начале матча, дав тем самым надежду болельщикам на выход в финал. Однако "Мадрид" не нервничал даже после второго пропущенного гола, зная, что всего один ответный мяч покончит со всеми мечтами "Атлетико" о финале.

После пенальти Гризманна "Реал" понемногу начал контролировать встречу и идти в атаку, а единственный опасный момент завершился великолепным проходом Бензема по кромке поля и голом Иско после неудачной попытки Крооса. Этот гол придал уверенности подопечным Зидана, поскольку теперь для выхода в финал "Атлетико" было необходимо забить ещё три гола.

После перерыва на поле вышел совсем другой "Мадрид", который контролировал встречу и постоянно атаковал соперника на его стороне поля. "Атлетико" тоже не сдавался и не опускал руки, однако ни одной команде так и не удалось изменить счёт на табло. Несмотря на то, что с каждой минутой "Мадрид" находился все ближе к финалу, борьба на поле шла до самого последнего момента при непрерывной поддержке болельщиков на "Кальдероне.

"Атлетико" – "Реал Мадрид" 2:1

Голы: 1:0 – 12' Сауль, 2:0 – 16' Гризманн (пенальти), 2:1 – 42' Иско.

"Атлетико": Облак, Хименес (Парти, 57'), Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско, Габи, Сауль, Коке (Корреа, 76'), Торрес (Гамейро, 56'), Гризманн.

"Реал Мадрид": Навас, Данило, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро(Васкес, 77'), Кроос, Иско (Мората, 88'), Бензема (Асенсио, 76'), Роналду.

Iberdrola отвергает обвинения в манипуляцях с ценами на электроэнергию