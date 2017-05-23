Анхель Мария Вильяр вновь стал президентом Испанской федерации по футболу

Анхель Мария Вильяр вновь был выбран президентом Испанской Федерации по футболу (RFEF) после голосования в этот понедельник во время Генеральной Ассамблеи в Лас-Росас (Мадрид).

Это уже восьмой срок подряд для Вильяра в Федерации, которую он возглавляет с 1988 года. В этом году у президента вновь не было соперников во время голосования: он получил 112 голосов "за", одиннадцать воздержались, а шесть голосов не были засчитаны.

В любом случае, Вильяр должен подождать решение Административной комиссии по вопросам спорта (TAD), которая рассматривает заявление бывшего генерального секретаря RFEF Хорхе Переса. Перес подал иск в апреле этого года в связи с нарушениями при выборе членов Генеральной Ассамблеи организации.