«Барселона» разгромила «Севилью» на «Камп Ноу»

«Барселона» уверенно обыграла «Севилью» (3:0) в эту среду на «Камп Ноу», чтобы продолжать борьбу за титул с «Мадридом». Вернувшийся в стартовый состав Лео Месси оформил дубль, а третий гол на свой счет записал Луис Суарес.

У «Севильи» было несколько отличных моментов во втором тайме с выходом на замену Пабло Сарабии, но этого было недостаточно, чтобы обыграть тер Стегена. Это поражение выбивает «Севилью» из гонки за победу в Ла Лиге, и теперь ей предстоит бороться с «Атлетико» за третье место.

«Барселона» владела мячом почти весь матч и показывала игру в одно касание, которую давно уже не видели на «Камп Ноу». Неймар хоть и не отличился голом, но провел активную встречу и помогал своим товарищам по команде искать пространство для проведения атак.

Луис Суарес открыл счет уже на 25-й минуте отличным голом через себя в падении, а в следующие несколько минут Месси оформил дубль и поставил итоговую точку в матче, несмотря на необходимость проводить второй тайм. Эти три гола за восемь минут окончательно потопили «Севилью», которая в данный момент переживает не самый лучший момент.

За исключением нескольких моментов, когда тер Стегену пришлось вступать в игру, у «Барсы» не было проблем с контролем игры во втором тайме. Замены освежили атаку каталонцев, у которых было еще несколько опасных моментов, но Серхио Рико удалось спасти «Севилью» от крупного разгрома.

«Барселона» – «Севилья» 3:0

Голы: 1:0 – 25' Суарес, 2:0 – 28' Месси, 3:0 – 33' Месси.

«Барселона»: тер Стеген, Маскерано, Пике (Динь, 77'), Умтити, Бускетс, Ракитич (Аленья, 80'), Иньеста, Месси, Серджи Роберто, Суарес (Пако Алькасер, 65'), Неймар.

«Севилья»: Рико, Мариано, Меркадо (Краневиттер, 46'), Пареха, Лангле, Эскудеро, Витоло, Иборра (Йоветич, 76'), Нзонзи, Насри (Сарабия, 46'), Корреа.

Удаление: Витоло 90'.