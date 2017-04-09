Гризманн отобрал два очка у «Мадрида» в дерби

Мадридский «Атлетико» не разочаровал своих болельщиков в матче против «Реала» (1:1), отобрав у соседей два очка на последних минутах встречи. Гол Антуана Гризманна на 85-й минуте позволил «Атлетико» сравнять счет и увезти с «Бернабеу» одно очко.

Болельщики «Мадрида» уже радовались победе, когда Корреа отдал отличный пас между линий на Гризманна, идеально завершившего атаку. Для «Атлетико» встречи с «Реалом» перестали быть кошмаром с приходом Симеоне, и в последние годы они добиваются хороших для себя результатов.

«Реал Мадрид» взял ход матча в свои руки с первых минут, однако им понадобилось достаточно много время, чтобы обойти защиту «Атлетико». При большом количестве опасных моментов «Реалу» удалось забить всего один гол: но дело не только в низкой эффективности «Мадрида», но и в невероятной игре Облака, который раз за разом спасал ворота «Атлетико».

Подопечные Симеоне, в свою очередь, сделали ставку на крепкую защиту и выход в контратаки с Гризманном и Торресом на острие, которые стали головной болью для Рамоса и Пепе. Португальский защитник открыл счет в начале второго тайма, но через 15 минут получил травму ребер и покинул поле.

«Атлетико» ждал возможности забить до последних минут, и «Реал», расслабившись под конец встречи, начал оставлять слишком много пространства сопернику. Перед финальным свистком у «Атлетико» было еще несколько моментов, чтобы вырвать победу, но «Реал» смог отстоять ничью.

«Реал Мадрид» – «Атлетико» 1:1

Голы: 1:0 – 52' Пепе, 1:1 – 85' Гризманн.

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Пепе (Начо, 67'), Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 76'), Бэйл (Васкес, 81'), Бензема, Роналду.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Хименес, 88'), Габи, Коке, Сауль (Корреа, 62'), Торрес (Парти, 78'), Гризманн.