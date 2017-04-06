Хет-трик Мораты принес «Реалу» победу над «Леганесом»

«Реал Мадрид» сделал еще один шаг на пути к победе в Ла Лиге, обыграв «Леганес» (2:4) на выезде благодаря хет-трику Альваро Мораты и голу Хамеса. Зидан сделал ставку на запасных игроков, которые не подвели его в матче с не самым сложным соперником.

«Реал» добился достаточно легкой победы без осложнений, только в конце первого тайма два гола за минуту от «Леганеса» заставили понервничать болельщиков «сливочных». Несмотря на отсутствие ВВС в атаке и множество замен в стартовом составе, «Мадриду» не понадобилось много времени, чтобы открыть счет.

Хамес завершил атаку Асенсио, чтобы забить гол в пустые ворота на 15-й минуте. В следующей же атаке «Реал» удвоил счет благодаря голу головой от Мораты, а через пять минут на счету у воспитанника «Мадрида» уже было два мяча.

Три удара по воротам – три гола: «Мадриду» даже не пришлось особо напрягаться, чтобы разгромить «Леганес». Однако за голами пришло расслабление, которым соперник быстро воспользовался, сократив счет на табло до 2:3. Второй гол «Леганеса», к слову, стал первым пропущенным голом со стандарта для «Реала» в этом сезоне.

Ответная реакция последовала довольно скоро: сразу же после перерыва Мората оформил свой третий гол в матче. Никакие замены не помогли «Леганесу» отыграться, а «Реал» старался не расслабляться и контролировать встречу до последнего момента.

«Леганес» – «Реал Мадрид» 2:4

Голы: 0:1 – 15' Хамес, 0:2 – 18' Мората, 0:3 – 23' Мората, 1:3 – 32' Пирес, 2:3 – 34' Лусиано, 2:4 – 48' Мората.

«Леганес»: Яго Эррерин, Бустинса, Мантовани, Сиовас, Рико, Тито (Саму, 54)', Перес, Тимор, Шимановски (Мачис, 84'), Пирес (Буэно, 64'), Лусиано.

«Реал Мадрид»: Навас, Данило, Начо, Рамос, Марсело, Ковачич (Модрич, 81'), Каземиро, Хамес (Иско, 72'), Васкес, Мората (Диас, 78'), Асенсио.