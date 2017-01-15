«Атлетико» выиграл третий матч подряд в Ла Лиге

«Атлетико» добился минимальной победы против «Бетиса» (1:0) на «Висенте Кальдерон», не продемонстрирован великолепной игры, но добившись трех важных очков. Автором единственного гола матча стал Нико Гайтан, который отметился в самом начале встречи.

«Бетис», в свою очередь, продолжает серию без побед на выезде под руководством Виктора Санчеса дель Амо – последний раз они выигрывали вне домашнего стадиона против «Осасуны» в октябре.

Гости начали встречу очень неуверенно, чем «Атлетико» умело воспользовался, чтобы открыть счет уже на восьмой минуте после атаки, начавшейся в центре и закончившейся голом Гайтана. Сразу после этого у мадридцев было еще несколько хороших голевых моментов, однако ни Гризманн, ни Торрес не смогли завершить атаки.

«Бетис» с течением времени набирал обороты и понемногу добирался до ворот «Атлетико», а самые опасные моменты были созданы в конце первого тайма. После перерыва оба тренера сделали замены, чтобы как-то изменить ход матча, однако это не помогло изменить счет на табло.

Во втором тайме «Бетис» показывал более высокий уровень игры, оказывал давление на «Атлетико», но эффективность по-прежнему была не самой сильной стороной гостей. «Атлетико» уверенно защищался и прерывал атаки соперника, чтобы заработать три очка и сохранить за собой четвертое место в Ла Лиге.

«Атлетико» – «Бетис» 1:0

Гол: 1:0 – 8' Гайтан.

«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке, Гайтан (Феррейра Карраско, 63'), Гризманн (Хименес, 90'), Торрес (Гамейро, 70').

«Бетис»: Адан, Пиччини, Пеццелья, Донк, Рамирес (Матиас Науэль, 70'), Дурмиси, Мартен, Брашанац (Санчес, 66'), Себальос, Рубен Кастро, Алегрия (Зозуля, 82').