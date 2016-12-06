Диего Симеоне: "Когда-нибудь я действительно буду тренировать «Интер»

Во время пресс-конференции перед матчем с «Баварией» в Лиге Чемпионов Диего Симеоне попросили прокомментировать недавние высказывания своего сына о переходе в «Интер».

«Мои дети, моя жена, моя отец – все знают, что однажды я буду тренировать «Интер». Это ни для кого не новость», – честно ответил Симеоне, комментируя слова своего сына Джованни.

Что касается предстоящего матча в Мюнхене, то Симеоне с удовольствием ждет игры, особенно учитывая то, что «Атлетико» уже гарантировал себе первое место в группе: «Это важный матч из-за уровня соперника. Иногда честь гораздо важнее очков».

«Начинать матч с гарантированным первым местом намного лучше, чем когда первое или второе место стоит на кону. Победы в Голландии и России дали нам возможность обеспечить выход в плей-офф на домашнем стадионе», – сообщил Симеоне.