«Барселона» разгромила «Алавес» на выезде

«Барселона» обыграла своего соперника по финалу Кубка Короля «Алавес» с разгромным счетом 0:6 в рамках 22-го тура Ла Лиги. Подопечные Луиса Энрике полностью доминировали на поле с первой до последней минуты, не оставив сопернику ни единого шанса.

По флангам в этом матче у «Барсы» играли Алеиш Видаль и Динь, которые и помогали команде играть во всю мощь, особенно с возвращением Бускетса и Иньесты. «Алавес», который среди недели боролся с «Сельтой» за выход в финал Кубка Короля, вышел с большим количеством замен, что отразилось на игре и результате.

В первые минуты встречи команды обменялись опасными моментами, однако уже скоро настойчивость «Барсы» началась отражаться на табло. На 37-й минуте Луис Суарес открыл счет, а через три минуты Неймар уже отправил второй мяч в ворота Пачеко, который провел не лучшую игру.

После перерыва игра шла в том же ритме, несмотря на замены Пеллегрино в попытке изменить ход встречи. За 10 минут второго тайма «Барселона» довела счет до разгромного благодаря голам Месси, Ракитича и Суареса, а также гола в собственные ворота от Руано.

Этот матч был бы идеальным для «Барселоны», если бы не серьезная травма Алеиша Видаля в последние минуты при столкновении с Тео Эрнандесом. «Барселона» еще не сделала официальное заявление по поводу травмы, однако СМИ сообщают, что у игрока может быть перелом голеностопа.

«Алавес» – «Барселона» 0:6

Голы: 0:1 – 37' Суарес, 0:2 – 40' Неймар, 0:3 – 59' Месси, 0:4 – 63' Руано (автогол), 0:5 – 65' Ракитич, 0:6 – 67' Суарес.

«Алавес»: Пачеко, Руано, Тео (Гарсия Карнеро, 87'), Вигарай, Лагуардиа, Маркос Льоренте, Торрес, Крстичич (Фемения, 46'), Катаи (Ромеро, 57'), Сантос, Собрино.

«Барселона»: тер Стеген, Матье, Умтити (Альба, 66'), Динь, Алеиш Видаль, Ракитич, Бускетс (Иньеста, 64'), Андре Гомеш (Серджи Роберто, 72'), Неймар, Месси, Суарес.