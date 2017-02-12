«Алавес» и «Барселона» осудили столкновения болельщиков перед матчем

«Барселона» и «Алавес» выступили с заявлением о столкновениях между болельщиками клубов перед матчем 22-го тура Ла Лиги на «Мендисорроса». Оба клуба уверены, чтобы полиция сможет найти ответственных этой драки.

«Барселона» сожалеет и осуждает случившееся в Витории перед матчем с «Алавесом». Клуб в очередной раз выступает против любого проявления жестокости и уверен, что правоохранительные органы смогут выяснить причину и найти ответственных в этих столкновения», – сообщает каталонский клуб на своем официальном сайте.

«Алавес», в свою очередь, поддерживает «Барселону» в осуждении столкновения: «Алавес» выступает против случившегося столкновения, произошедшего утром 11 февраля в зоне университета между болельщиками «Алавеса» и «Барселоны».

Кроме того, баскский клуб заверил, что если участники столкновения окажутся владельцами абонементов «Алавеса», то клуб примет меры в отношении этих болельщиков.