«Алавес» сыграет в своем первом финале Кубка Короля в истории, выбив в полуфинале «Сельту» (1:0) благодаря голу Эдгара Мендеса на 82-й минуте. Таким образом, баски сыграют в финале против «Барселоны» в конце мая.

Всего девять месяцев назад «Алавес» вышел в первый дивизион, а в среду вечером уже оформил билет в первый финал за 96 лет истории клуба. Эдгару Мендесу, забившему гол и выбившему «Сельту» из турнира, понадобилось всего три минуты на поле, чтобы отличиться.

«Сельта» хотела взять на себя роль лидера в матче, не только по созданию моментов, но и по доминированию на поле. В первом тайме галисийской команде еще удавалось контролировать встречу, однако «Алавес» понемногу набирал ход.

«Алавес» сумел показать хорошую игру в защите, а вратарь уверенно стоял на воротах и спасал команды во время попыток «Сельты» открыть счет. Во втором тайме хозяева лучше контролировали игру, вышли более заряженными и полностью выкладывались на поле.

«Алавесу» удалось забить в самом конце матча, воспользовавшись ошибкой гостей, и у «Сельты» не оставалось времени, чтобы как-то изменить ход встречи. Ничейный результат в первом матче (0:0) позволил баскам выйти в финал, забив всего один гол на своем стадионе.

«Алавес» – «Сельта» 1:0

Гол: 1:0 – 82' Мендес.

«Алавес»: Пачеко, Феддаль, Лагуардиа, Тео, Ману Гарсия, Фемения, Камараса, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес (Вигарай, 88'), Дейверсон, Токеро (Мендес, 79'; Руано, 90').

«Сельта»: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Радоя, Диас (Гвидетти, 83'), Эрнандес, Васс (Росси, 86'), Бонгонда (Систо, 74'), Аспас.