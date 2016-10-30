«Барселона» обыграла «Гранаду» с минимальным счетом

«Барселона» играла так спокойно и в таком медленном ритме, что казалось, что команда мыслями уже находится в Англии в матче с «Манчестер Сити» и на «Санчес Писхуан» в игре с «Севильей». Гол Рафиньи в начале второго тайма спас «Барсу» от потери очков против соперника такого уровня.

Луис Суарес, который перед началом встречи продемонстрировал болельщикам на «Камп Ноу» свою Золотую бутсу, не смог не только забить в этом матче, но и запорол несколько стопроцентных голевых моментов. Неймар, которого почти не было видно на поле, также не смог реализовать свои голевые моменты.

«Гранада», игравшая по схеме 4-5-1, закрылась в защите и не давала игрокам «Барселоны» входить в свою штрафную. После гола у хозяев было еще несколько отличных моментов, чтобы увеличить счет, но в этот вечер у каталонских футболистов не получалось ничего.

«Барселона» – «Гранада» 1:0

Гол: 1:0 – 48' Рафинья.

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Маскерано, Умтити, Динь, Суарес (Андре Гомеш, 71'), Ракитич, Рафинья, Месси, Суарес (Пако Алькасер, 83'), Неймар.

«Гранада»: Очоа, Куэнка, Рубен Везу, Ломбан, Сонье, Силва, Карсела-Гонсалес, Тораль (Серджи Сампер, 77'), Агбо, Перейра (Бога, 60'), Кравец (Барраль, 72').