Болельщики на «Камп Ноу» выступили против Хавьера Тебаса

Болельщики «Барселоны», которые посетили «Камп Ноу» в связи с матчем против «Гранады» (1:0), выразили свое недовольство президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом. Во время матча с северной трибуны был слышен свист и выкрики «Тебас, проваливай».

Как и обещал заранее клуб болельщиков «Барселоны» Seguiment FCB, на 12-й минуте матча многие болельщики начали скандировать «Тебас, проваливай» и освистывать президента Ла Лиги и Комитет Чемпионата Испании.

Отметим, что такая реакция связана с комментариями Комитета Чемпионата Испании, который не просто оштрафовал «Валенсию» за инцидент с бутылкой, но и посчитал действия игроков «Барсы» непрофессиональными и провокационными.

Что касается Хавьера Тебас, то президент Ла Лиги заявил несколько дней назад, что футболисты «Барсы» симулировали в моменте с брошенной бутылки и кто-то из них специально упал на поле. «Барселона» не собирается оставлять эти комментарии без внимания и планирует обратиться с жалобой в Административную комиссию по вопросам спорта (TAD).