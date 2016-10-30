«Атлетико» обыграл «Малагу» благодаря дублям Карраско и Гамейро

Дубли Карраско и Гамейро принесли «Атлетико» важные три очка в субботнем матче против «Малаги» (4:2) на «Висенте Кальдерон». Несмотря на то, что хозяева остались вдесятером в начале второго тайма, «Малаге» не удалось увезти домой ни одного очка.

Подопечные Диего Симеоне постарались забыть поражение против «Севильи» в прошлом туре и уже с первых минут двинулись к воротам соперника. К 25-й минуте «Атлетико» вел 2:0 благодаря голам Карраско и Гамейро, а «Малага» не могла найти свою игру из-за отсутствия многих травмированных игроков.

На 31-й минуте гости осуществили скромную попытку отыграться, когда Симеоне пришлось сделать вынужденную замену из-за травмы Гайтана, но перед самым перерывом Гамейро забил третий гол, лишив соперника всяких надежд.

Сразу после перерыва у «Атлетико» было несколько возможностей увеличить счет, а у Гамейро – оформить хет-трик, но удаление Савича спутало хозяевам все карты. Симеоне пришлось убрать Гризманна, выпустив на замену Лукаса Эрнандеса в защиту, а Хуанде Рамос наоборот убрал защитника для усиления атаки.

Почти сразу же после удаления Камачо сократил голевой отрыв, но «Атлетико», несмотря на игру в меньшинстве, продолжал атаковать и мог поставить итоговую точку в матче намного раньше гола Карраско на 86-й минуте.

«Атлетико» – «Малага» 4:2

Голы: 1:0 – 7' Феррейра Карраско, 2:0 – 24' Гамейро, 2:1 – 31' Сандро Рамирес, 3:1 – 44' Гамейро, 3:2 – 64' Камачо, 4:2 – 86' Феррейра Карраско.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Гайтан (Корреа, 31'), Габи, Сауль, Феррейра Карраско, Гамейро (Тиагу, 65'), Гризманн (Люка Эрнандес, 61').

«Малага»: Камени, Росалес, Коне (Эн-Несири, 63'), Вильянуэва, Рикка, Хуан Карлос, Хони Родригес (Аньор, 59'), Форнальс (Дуда, 72'), Камачо, Чори Кастро, Сандро Рамирес.

Удаления: Савич 60', Чори Кастро 88'.