«Барселона» Луиса Энрике повторила рекорд Гвардиолы

Победа над «Леванте» (0:2) в матче 23-го тура Чемпионата Испании стала для «Барселоны» еще одним рекордом. Команда Луиса Энрике продлила беспроигрышную серию до 28 матчей, повторив рекорд «Барсы» Гвардиолы.

В сезоне 2010/11 «Барселона» Пепа Гвардиолы установила клубный рекорд, не потерпев ни одного поражения на протяжении 28 игр. К слову, статистика этой беспроигрышной серии у Гвардиолы и Луиса Энрике одинаковая: 23 победы и 5 ничьих.

Как Пеп, так и Энрике добились десяти побед подряд, а их команды на данном этапе были лидерами в Ла Лиге, участниками 1/8 финала Лиги Чемпионов и полуфинала Кубка Короля.